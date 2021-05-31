Роспотребнадзор одобрил для купания в Ленобласти только четыре водоема

Роспотребнадзор одобрил для купания в Ленобласти только четыре водоема
Исследования провели пока в 34 водоемах. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленобласти этим летом планируют открыть 37 пляжей для купания. Однако большинство из них уже не получили одобрение Роспотребнадзора.

Об этом сообщил начальник отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Ленобласти Максим Палилов. Исследования провели пока в 34 водоемах. Из них 17 точек не соответствуют по санитарным показателям, а 21 — по микробиологическим показателям. Роспотребнадзор одобрил только четыре водоема: два в Волосовском районе и по одному в Ломоносовском и Тосненском районах.

По словам главы комитета правопорядка и безопасности Ленобласти Вячеслава Рябцева, на всех пляжах выставят спасательные посты. Он отметил, что в 2020-м не было ни одного случая гибели людей на необорудованных пляжах.

Полный список пляжей и водоемов, разрешенных для купания и отдыха, будет опубликован на сайте ГУ МЧС по Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты не советуют купаться в водных объектах Петербурга.

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Роспотребнадзор одобрил для купания в Ленобласти только четыре водоема