В особняке Юсуповой тлеет стекловата: эвакуируют людей

В Петербурге в Центральном районе города в понедельник, 31 мая в особняке начала тлеть стекловата, в связи с чем пришлось эвакуировать людей. Об этом сообщает 78.ru.

В Центральном районе города на Литейном проспекте на цокольном этаже начала тлеть стекловата.

Случилось это в особняке княгини Юсуповой. Из-за случившегося пришлось эвакуировать людей.

На данный момент нет сведений о пострадавших в результате происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 30 мая, в жилом доме в Калининском районе Петербурга произошел пожар. На кухне площадью семь квадратных метров обгорела плита и выгорела обстановка на площади три квадратных метра. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.