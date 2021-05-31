В особняке Юсуповой тлеет стекловата: эвакуируют людей

В особняке Юсуповой тлеет стекловата: эвакуируют людей
В Петербурге на цокольном этаже особняка княгини Юсуповой тлеет стекловата. Фото: "Яндекс. Панорамы"

В Петербурге в Центральном районе города в понедельник, 31 мая в особняке начала тлеть стекловата, в связи с чем пришлось эвакуировать людей. Об этом сообщает 78.ru.

В Центральном районе города на Литейном проспекте на цокольном этаже начала тлеть стекловата.

Случилось это в особняке княгини Юсуповой. Из-за случившегося пришлось эвакуировать людей.

На данный момент нет сведений о пострадавших в результате происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 30 мая, в жилом доме в Калининском районе Петербурга произошел пожар. На кухне площадью семь квадратных метров обгорела плита и выгорела обстановка на площади три квадратных метра. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

новости СПб особняк юсуповой тление Центральный район


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Porsche разбился о BMW на Ждановской улице
В продуктовом на Ижорской улице обрушился потолок
На площади Александра Невского образовалась пробка: водителю трамвая стало плохо
В ночь на 1 июня в Ленинградской области похолодает до -1 градуса
В особняке Юсуповой тлеет стекловата: эвакуируют людей
1 июня в Ленобласти будет тепло, но не солнечно
В Петербурге 1 июня прогнозируют до 19 градусов тепла
МегаФон запустил тестирование 5G на Невском проспекте и в Экспофоруме