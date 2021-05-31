Правительство выделило ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов

Кабмин выделил ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов. Фото: pixabay.com

Кабмин выделил ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов. Фото: pixabay.com

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования из резервного фонда в размере более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов.

Информация об этом появилась на сайте правительства.

Средства будут направлены на слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы и т.д.

В текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 33,2 млрд рублей.

«Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объёме», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инвалиды лично рассказали Беглову об актуальных проблемах людей с ограниченными возможностями. Они обсудили с Александром Бегловым, что именно их беспокоит каждый день. Активисты попросили, чтобы власти обратили внимание на проблему, связанную с социальной и профессиональной адаптацией.