Правительство выделило ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов

Правительство выделило ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов
Кабмин выделил ещё более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов. Фото: pixabay.com

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования из резервного фонда в размере более 9,5 млрд рублей на средства реабилитации для инвалидов.

Информация об этом появилась на сайте правительства.

Средства будут направлены на слуховые аппараты, кресла-коляски, синтезаторы речи, протезы и т.д.

В текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 33,2 млрд рублей.

«Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объёме», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инвалиды лично рассказали Беглову об актуальных проблемах людей с ограниченными возможностями. Они обсудили с Александром Бегловым, что именно их беспокоит каждый день. Активисты попросили, чтобы власти обратили внимание на проблему, связанную с социальной и профессиональной адаптацией.

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