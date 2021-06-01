Первый день лета в Петербурге будет теплым, воздух прогреется до +20 градусов

Сегодня воздух прогреется до +18...+20 градусов. Фото: Pixabay

Сегодня воздух прогреется до +18...+20 градусов. Фото: Pixabay

Погода в Северной столице с наступлением лета начинает налаживаться. Температура воздуха с 1 июня возвращается в норму.

Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

По данным синоптика, во вторник, 1 июня, за погоду в Петербурге будет отвечать гребень антициклона. Он принесет в город переменную облачность, но дождей не ожидается. Солнце начнет активно прогревать воздушные массы, благодаря чему столбики термометров вновь начнут показывать значения климатической нормы.

Сегодня воздух прогреется до +18…+20 градусов. По области прогнозируется от +16 до +21 градуса. Ветер подует с северо-востока, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы», — заключил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.