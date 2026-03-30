Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на новый пятилетний срок

В Москве состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, в ходе которого прошли выборы руководящего состава. Тайным голосованием председателем ЦИК на ближайшие пять лет переизбрана Элла Памфилова. Как сообщил член комиссии Константин Мазуревский, кандидатуру Памфиловой поддержали все 15 членов ЦИК.

Напомним, что Памфилова возглавляет Центризбирком с 2016 года. После объявления результатов голосования она поблагодарила коллег за оказанное доверие.

Помимо председателя, комиссия избрала и других руководителей. Заместителем председателя ЦИК стал Николай Булаев, секретарем комиссии назначена Наталья Бударина.