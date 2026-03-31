Россиянам напомнили об условиях назначения пенсии

В Государственной думе рассказали о факторах, которые определяют размер пенсии и условия ее назначения. Ключевую роль играют стаж, заработок и количество страховых баллов.

Председатель Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что действующее законодательство предусматривает несколько обязательных условий для назначения пенсии. Речь идет о достижении установленного пенсионного возраста, наличии минимального страхового стажа и необходимого количества страховых баллов.

Он отметил, что размер будущих выплат напрямую зависит от накопленных баллов, которые формируются исходя из уровня официальной заработной платы. Таким образом, более высокий доход позволяет увеличить объем пенсионных начислений.

Также парламентарий указал, что для ряда категорий граждан предусмотрены повышенные фиксированные выплаты. В частности, это касается пенсионеров, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, граждан с продолжительным стажем работы в сельском хозяйстве, а также лиц старше 80 лет.

Кроме того, законодательство предусматривает дополнительные выплаты для отдельных категорий, включая обладателей почетных званий, таких как «Мать-героиня» и «Герой Труда».

Нилов обратил внимание, что получение неофициальной заработной платы может повлиять на право назначения пенсии. По его словам, при работе вне официальной системы существует риск недобора необходимых условий, что может привести к отказу в назначении выплат.