В Северной столице сделали миллион прививок от COVID-19 без тяжелых осложнений

В Петербурге сделано более миллиона прививок от коронавируса, после которых не было осложнений. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге сделано более миллиона прививок от коронавируса, после которых не было осложнений. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

После того, как в общей сложности было введено 1,2 миллиона инъекций вакцин от COVID-19, эксперты заявили об отсутствии серьезных осложнений у жителей Петербурга. Об этом стало известно из отчета межведомственного координационного совета Смольного.

Так, в городе на Неве выполнено уже порядка 1,2 миллиона прививок от коронавирусной инфекции. Данная цифра подразумевает суммарное количество уколов, то есть и первый, и второй компонент вакцины.

Известно, что тяжелых реакций и серьезных побочных эффектов после вакцинации в Петербурге не зафиксировано.

В данный момент в Северной столице присутствуют три типа вакцины от коронавируса.

«Спутником V» полностью привиты 562 тысячи человек. «ЭпиВакКороной» вакцинированы 10 765 жителей города. Первую инъекцию вакцины «КовиВак» сделали 2059 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалисты объяснили, что думают о вакцинации беременных женщин.