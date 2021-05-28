Эксперты объяснили, что думают о вакцинации беременных женщин

Эксперты считают, что делать прививку против коронавируса стоит до беременности. Фото: pixabay.com

Эксперты считают, что делать прививку против коронавируса стоит до беременности. Фото: pixabay.com

Заведующая лабораторией «Хадасса Москва» в разговоре с «Известиями» объяснила, что вакцинация беременных от ковида должна быть экстренной мерой в особых обстоятельствах.

Согласно мнению специалиста, делать прививку женщинам нужно планово, еще когда они только собираются забеременеть.

После того, как будут закончены клинические исследования, которые смогут доказать безопасность вакцины, то прививать женщин, ждущих ребенка, следует не рутинно, а смотреть на это, как на необходимую в данном случае меру.

Главный врач клиник «К+31» Борис Чурадзе отметил, что болеть коронавирусом беременным и роженицам довольно сложно, в связи с этим обезопасить их необходимо так же, как и все другое население.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые создали вакцину против всех видов коронавируса ковид-19.