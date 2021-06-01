В Волхове мужчина надругался над 11-летней девочкой и сам вызвал полицию

В Волхове мужчина надругался над 11-летней девочкой и сам вызвал полицию
Мужчина сам вызвал полицию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Волхове следователи завели уголовное дело на 54-летнего местного жителя. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером житель Волхова вызвал полицию к себе в квартиру на улице Ломоносова. Он заявил, что к нему в дверь ломятся неизвестные.

Однако прибывшие на место полицейские выяснили совсем другие обстоятельства инцидента. Оказалось, что мужчина пригласил в свою квартиру 11-летнюю девочку и ее восьмилетнего брата. После он над ней надругался.

Материалы передали следственным органам. Открыто уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Мужчину задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестные похитили студентку с Думской и изнасиловали в квартире на Седова.

волхов ленобласть насильственные действия сексуального характера школьница


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Волхове мужчина надругался над 11-летней девочкой и сам вызвал полицию
Лжевнук позвонил 87-летней бабушке с просьбой дать ему взаймы 200 тыс. рублей
Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще более 17 тысяч человек
Петербург готовится принять ПМЭФ: где ждать адских пробок
У 71-летнего петербуржца в подъезде своего дома вырвали сумку
Неизвестные похитили студентку с Думской и изнасиловали в квартире на Седова
В Петербурге полиция нашла похитителя, угнавшего автомобиль еще в прошлом году
Полиция выяснит обстоятельства смертельного ДТП на Красносельском шоссе