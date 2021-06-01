В Волхове мужчина надругался над 11-летней девочкой и сам вызвал полицию

В Волхове следователи завели уголовное дело на 54-летнего местного жителя. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне вечером житель Волхова вызвал полицию к себе в квартиру на улице Ломоносова. Он заявил, что к нему в дверь ломятся неизвестные.

Однако прибывшие на место полицейские выяснили совсем другие обстоятельства инцидента. Оказалось, что мужчина пригласил в свою квартиру 11-летнюю девочку и ее восьмилетнего брата. После он над ней надругался.

Материалы передали следственным органам. Открыто уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Мужчину задержали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестные похитили студентку с Думской и изнасиловали в квартире на Седова.