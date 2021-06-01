В Большой Ижоре мужчина удерживал в квартире и бил по голове 10-летнего мальчика

В Ломоносовском районе правоохранители задержали 27-летнего мужчину по подозрению в незаконном лишении свободы ребенка.

Об этом сообщили в областном следственном управлении СК. Мужчина стал фигурантом дела, открытого по части 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».

Преступление произошло 30 мая в поселке Большая Ижора. Мужчина привел в свою квартиру 10-летнего мальчика и более часа держал взаперти. Также он несколько раз ударил ребенка кулаками по голове.

Вскоре о происходящем узнал отец мальчика и потребовал освободить сына.

«После того, как отец ребенка потребовал освободить мальчика, подозреваемый, не имея реальной возможности более удерживать несовершеннолетнего, освободил его», — отмечают в СК.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на аресте.

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