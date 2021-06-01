Спасатели нашли тело 15-летнего мальчика, который утонул в Неве, пытаясь спасти друга

В поселке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти 12 мая произошел трагический случай: 15-летний юноша утонул в Неве, пытаясь спасти друга. Сегодня стало известно, что спасатели нашли тело мальчика.

Инцидент произошел около четырех часов дня 12 мая напротив дома №16 по улице Овцинской, на мосту через Неву. Как рассказала стражам порядка шестиклассница, которая стала свидетелем происшествия и первой позвонила в полицию, 13-летний мальчик, — возможно, её одноклассник, — упал с моста в воду.

Увидев, что товарищ в беде, за ним прыгнул 15-летний уроженец Таджикистана. Мальчик жил в России с 2010 года, приехав в страну с частным визитом. Подросток стремительно оказался в воде, но вот выбраться на сушу, увы, не смог. А школьник, спасая которого, юноша прыгнул в Неву, успешно добрался до берега и не пострадал.

Как так вышло, остается загадкой — полиция не раскрывает подробностей, а возможно информации пока недостаточно. Труп утонувшего спасатели нашли в воскресенье, 31 мая. Его направили в морг, где судмедэксперты должны выяснить причину смерти. Кроме того, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 (Причинение смерти по неосторожности).

Как выяснили впоследствии правоохранители, погибший жил в полной семье и не попадал в поле зрения надзорных органов. Мальчик проживал в поселке имени Свердлова вместе с родителями, 12-летним братом и сестрой 2018 года рождения.

Напомним, что недавно в Ленобласти произошел еще один подобный случай, жертвой которого на этот раз стал взрослый мужчина. Нетрезвый житель Бокситогорского района вместе с товарищами проводил время возле пруда. Потом он захотел искупаться и нырнул в воду, решив добраться до фонтана в середине водоема. Увы, вскоре мужчина исчез из виду — лишь на утро спасатели обнаружили его труп.