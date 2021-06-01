Умер вице-адмирал Юрий-Сухачев, который расследовал гибель «Курска»

Юрий Сухачев скончался на 76-м году жизни. Фото: Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ

Юрий Сухачев скончался на 76-м году жизни. Фото: Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ

Скончался Юрий Сухачев — вице-адмирал и член совета Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ. Ему было 75 лет.

О смерти вице-адмирала сообщается на сайте клуба. Указано, что Сухачев ушел из жизни 30 мая. Причины смерти не уточняются.

«Светлая память о Юрии Александровиче навсегда сохранится в нашей памяти!», — говорится в сообщении клуба.

Прощание с Сухачевым пройдет в среду, 2 июня. Отпевание начнется в 11:30 в Никольском Морском соборе. Похороны состоятся в 14:00 на Серафимовском кладбище на участке Ветеранов ВМФ. Поминальный обед запланирован на 16:99 в Ленинградском дворце молодежи.

Юрий Сухачев родился 28 апреля 1946 года в Ленинграде. В 2000 году он входил в состав правительственной комиссии, которая занималась расследованием гибели подводной лодки «Курск». Вице-адмирал руководил работой водолазов, участвовал в разработке проекта и подъеме «Курска» на сушу.

В 2003 году он уволился в запас. После Сухачев работал главным конструктором в НПО «Аврора». Он участвовал в испытательных и практических пусках первых баллистических ракет ВМФ Р-27У с разделяющимися головными частями. Награжден орденом «Знак Почета» за освоение новой техники и орденом «За военные заслуги».