«Буквоед» откроет в Петербурге 12 новых магазинов

Окупиться сеть может за три года. Фото: pixabay

Окупиться сеть может за три года. Фото: pixabay

Сеть «Буквоед» в Северной столице будет расширена, в городе откроют 12 новых магазинов. Новые магазины откроют до конца года.

Площадь новых «Буквоедов» будет составлять около 300 «квадратов» каждый, сообщает РБК. Как отмечает совладелец ООО «Читай-город» Олег Новиков, так организация инвестирует 60 млн рублей. Окупиться сеть может за три года. Концепция магазинов останется такой же как и сейчас для покупателей.

Всего по России «Читай-город» хочет открыть 60 новых магазинов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Национальной библиотеки Испании исчезли пять книг Галилея. Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилео Галилея, а не одна, как сообщалось ранее. В ходе проверки выяснилось, что в библиотеке не могут найти почти 15 тыс. книг и документов, внесенных в базу.