АО «Трест» построит подземный переход в «Лахта Центр» за 1,28 млрд

АО «Трест» построит подземный переход в «Лахта Центр» за 1,28 млрд
Фото: gazprom.ru

Заключён контракт на строительство пешеходного подземного перехода рядом с Лахта Центром. Им стало АО «Трест». Контракт на 1,28 млрд рублей заключили 31 мая.

Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы. По переходу можно будет проходить между «Лахта Центром», ж/д станцией «Новая Лахта», остановками и другими объектами транспортной инфраструктуры, которые в будущем здесь появятся.

Строить переход будут в два этапа. Первый собираются закончить до осени 2023 года, второй — после строительства развязки. Планируется построить переход с блоком служебным помещений.

Точная сумма контракта 1 млрд 270 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге построят «Лахта Центр 2». В Петербурге в районе Лахты на берегу Финского залива появится еще один небоскреб — «Лахта Центр 2».

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