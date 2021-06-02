Бузова рассказал о своем райдере: колбаса и водичка

Бузова рассказал о своем райдере: колбаса и водичка
Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/buzova86

Артистка перечислила продукты и вещи, которые важны для нее во время концертов.

Певица и телеведущая Ольга Бузова озвучила свой райдер в сторис Instagram. Она рассказала, что ей нужны колбаса, фрукты, физалис, сыр, хлеб и вода. Также артистка добавила, что никогда не просит сладкого, так как не ест его. Несмотря на это, организаторы иногда оставляют в гримерке конфеты.

Помимо прочего Бузова просит приносить ей овощи, мед, листья салата, тапочки и полотенца, влажные салфетки. Артистка в том числе показал свою гримерку, отметив, что ей не нужны никакие особенные условия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян объяснил, почему расстался с Бузовой. Блогер заверил, что для него отношения с Бузовой – это пройденный этап, к которому он не хочет возвращаться.

концерт ольга бузова райдер


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На рассвете мигалки пожарных машин осветили Камышовую улицу: в жилом доме пожар
Невролог рассказал о смертельно опасной ошибке при самолечении головной боли
Порядка 700 тыс. человек вакцинировались от COVID-19 в Петербурге
В аэропорту Пулково 2 июня задержали два самолета
Бузова рассказал о своем райдере: колбаса и водичка
В Тихвине на ликвидацию свалок потратят 27 млн рублей
Сергей Шнуров рассказал про свою новую группу
Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в Петербурге управляемая