Бузова рассказал о своем райдере: колбаса и водичка

Артистка перечислила продукты и вещи, которые важны для нее во время концертов.

Певица и телеведущая Ольга Бузова озвучила свой райдер в сторис Instagram. Она рассказала, что ей нужны колбаса, фрукты, физалис, сыр, хлеб и вода. Также артистка добавила, что никогда не просит сладкого, так как не ест его. Несмотря на это, организаторы иногда оставляют в гримерке конфеты.

Помимо прочего Бузова просит приносить ей овощи, мед, листья салата, тапочки и полотенца, влажные салфетки. Артистка в том числе показал свою гримерку, отметив, что ей не нужны никакие особенные условия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян объяснил, почему расстался с Бузовой. Блогер заверил, что для него отношения с Бузовой – это пройденный этап, к которому он не хочет возвращаться.