Глава «Ростеха» Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной

Он сообщил, что мягкими сегодняшние санкции точно не назовёшь. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано, считает Чемезов, сообщает РБК. Очень жесткие санкции — это война, утверждает он. К этому Россия должна быть готова. К этой войне не готовы американцы и европейцы, считает Чемезов.