Глава «Ростеха» Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов уверен, что Россия должна быть готова к жестким санкциям, означающих по сути войну.
Он сообщил, что мягкими сегодняшние санкции точно не назовёшь. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано, считает Чемезов, сообщает РБК. Очень жесткие санкции — это война, утверждает он. К этому Россия должна быть готова. К этой войне не готовы американцы и европейцы, считает Чемезов.
У России и Европы сильный взаимоинтерес, считает он, с США же объём торговли маленький, то есть зависимости нет. Европа из-за санкций не может продавать в России свой товар, считает Чемезов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что делегация США станет самой крупной из иностранных на ПМЭФ-2021. Самой многочисленной иностранной делегацией на скором Петербургском международном экономическом форуме будет делегация из США.