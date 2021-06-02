Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять планы России

Для президента США важно поговорить с Путиным и обсудить различия, выявить те места, где ещё стоит поработать над общим прогрессом. Вашингтон добавил, что США сотрудничает с Россией по ситуации с кибератакой. Так ранее компания JBS подверглось атаке хакеров.