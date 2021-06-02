Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять планы России

Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным желанием понять планы России
Для президента США важно поговорить с Путиным и обсудить различия, выявить те места, где ещё стоит поработать над общим прогрессом. Фото: https://pixabay.com
Намерения Штатов по саммиту Россия — США не изменились, президент Джо Байден надеется понять планы России на встрече президентов двух стран, заявили в Белом доме.
Самый лучший путь — услышать о планах из первых уст — от самого президента России Владимира Путина, считают в Белом доме, сообщает РИА «Новости».

Для президента США важно поговорить с Путиным и обсудить различия, выявить те места, где ещё стоит поработать над общим прогрессом. Вашингтон добавил, что США сотрудничает с Россией по ситуации с кибератакой. Так ранее компания JBS подверглось атаке хакеров.

Встреча двух президентов состоится 16 июня в Швейцарии.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов сравнил ужесточение санкций Запада с войной. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов уверен, что Россия должна быть готова к жестким санкциям, означающих по сути войну.
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