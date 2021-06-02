Вакцина для экстренного применения и «вечный» COVID-19: последние новости о коронавирусе в России и мире

Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться во всем мире. Пока одни ученые усовершенствуют вакцины, другие призывают людей смириться с тем, что коронавирус останется с человеком навсегда.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в мире по состоянию на 2 июня, насчитывают более 171 миллиона заболевших.

Во всем мире продолжается массовая вакцинация населения. Власти стран рассчитывают на то, что прививка от коронавируса позволит не допустить очередной волны пандемии.

Всемирная организация здравоохранения одобрила новую китайскую вакцину Sinovac. Производитель обещает, что препарат был создан для экстренного применения. В ВОЗ уточнили, что вакцина соответствует международным стандартам безопасности. Sinovac производится фармацевтической компанией в Пекине.

Впрочем, по мнению директора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева, миру стоит осознать, что коронавирус, судя по всему, останется с людьми навсегда. Ученый не верит, что пандемию удастся однажды победить окончательно. При этом, считает он, есть шанс превратить ее в обычную сезонную простуду. Ануфриев подчеркнул, что инфекция активно мутирует и даже в России успели зарегистрировать свыше 13 тысяч штаммов.

Он уточнил: это означает, что человек, заболевший коронавирусом несколько месяцев назад, снова находится в зоне риска, так как может заразиться новым штаммом.

Напомним, что в России зарегистрировано в настоящее время три вакцины от коронавируса. Среди них – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».