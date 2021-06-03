Завтрак с Марией Захаровой и концерт на Дворцовой: кого послушать и что посмотреть на ПМЭФ-2021 3 июня

В Петербурге проходит второй день Международного экономического форума. В четверг, 3 июня, стартует деловая программа. День завершится большим концертом на Дворцовой площади в честь медиков и волонтеров.
Деловая программа
В деловой программе – десятки мероприятий. Жизнь в «Экспофоруме» начнет кипеть уже в 8:00. Программу откроет деловой завтрак с Марией Захаровой, которая расскажет про иностранных агентов в России.
В повестке первого дня деловой программы – обсуждение развития Дальнего Востока, экономическое сотрудничество в рамках ШОС, антикризисные меры, венчурная экономика развивающихся стран, электронная торговля в ЕАЭС, здравоохранение будущего, бизнес в постпандемическом мире и другие.
Представители России и Финляндии вместе расскажут об изменениях климата и как они способны сказаться на структуре предложения и спроса многих товаров и услуг.
Тема еще одного обсуждения – инвестиционные и экономические отношения между Россией и Катаром.
Французские участники расскажут о цифровизации городской среды. Участие в конференции примет, в том числе министр экономического развития РФ Максим Решетников.
В программе также – дискуссии на темы российско-африканского сотрудничества, торгово-экономические отношения между Италией и Россией, а также партнерство России и Латинской Америки.
Турнир по сквошу и товарищеский футбольный матч
Кроме деловой программы в для участников форума предусмотрели и спортивную. В рамках ПМЭФ-2021 баскетбольный клуб «Сколково» проведет товарищеский матч. На площадке встретятся команды, представляющие бизнес и госсектор.
В БЦ «Пропаганда» всех ждет турнир по сквошу. Соревнование открыто для игроков любого уровня.
В Павловске пройдет товарищеский матч по футболу между командами ПМЭФ и администрации Санкт-Петербурга.
Команды встретятся на стадионе «Олимпиец».
Фестиваль культуры
Центральный культурным событием 3 июня станет концерт-посвящение медикам и волонтерам. На Дворцовой площади выступит симфонический оркестр театра Петруццелли, а также Диана Арбенина.
Участников форума также приглашает Музей Фаберже, ЦПКиО им. Кирова, Исаакиевский собор. Для гостей подготовили несколько экскурсионных программ, в том числе – «Купеческий Петербург», «Северный модерн», прогулку по торговому дому братьев Елисеевых.