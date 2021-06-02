Ко дню защиты детей на Греческом проспекте появилось граффити

Ко дню защиты детей на Греческом проспекте появилось граффити
Если внимательно присмотреться к глазам малыша, то в отражении одного глаза виден кулак, а во втором- сердце. Фото: скрин группа "Неизданное" "ВКонтакте"

Ко дню защиты детей на Греческом проспекте появилось граффити, с подписью: «Что видит твой ребёнок?». Если внимательно присмотреться к глазам малыша, то в отражении одного глаза виден кулак, а во втором- сердце.

Об это сообщает группа «Неизданное» «ВКонтакте». Запись с фотографиями просмотрели 1600 человек. У поста 17 лайков и 2 комментария.

«Красота», — пишет один из пользователей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за одной жалобы в Петербурге закрасят граффити с Китом Флинтом. Коммунальщики сегодня закрасили граффити с солистом английской группы «The Prodigy» Китом Флинтом в Северной столице. Об этом сообщается на странице Urbanfresco в Instagram. Граффити появилось во дворе рядом с легендарным рок-магазином «Castle Rock» на Лиговском проспекте в июле 2020 года. Картину закрасят из-за жалобы одного петербуржца.

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