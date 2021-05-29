Из-за одной жалобы в Петербурге закрасят граффити с Китом Флинтом

Коммунальщики сегодня закрасили граффити с солистом английской группы «The Prodigy» Китом Флинтом в Северной столице.

Об этом сообщается на странице Urbanfresco в Instagram. Граффити появилось во дворе рядом с легендарным рок-магазином «Castle Rock» на Лиговском проспекте в июле 2020 года.

Картину закрасят из-за жалобы одного петербуржца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под мостом Бетанкура появится первая официальная стена для граффити. Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию на установку первой стены для граффити в Северной столице. Рисунок там сможет оставить любой желающий.