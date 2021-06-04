Владимир Путин на форуме и музыка под звездами: события ПМЭФ-2021 4 июня

В Петербурге продолжается международный экономический форум. Главным событием пятницы, 4 июня, станет пленарное заседание с участием российского президента Владимира Путина. Отдохнуть после деловой программы частников зовут в «Севкабель Порт» на серию кинопоказов и в планетарий №1 на MAWAHEB Music Festival.

Деловая программа

В деловой программе на 4 июня – десятки мероприятий. Главное, пленарное заседание с участием российского президента, состоится в 14:00. Ожидается, что Владимир Путин выступит перед участниками форума, а после пройдет дискуссия с участием эмира Катара и канцлера Австрии. Они присоединятся по видеосвязи.

Среди тем других дискуссий – возврат активов в экономику, повышение эффективности экспорта, вызовы «зеленой экономики», адаптация к климатическим изменениям, развитие регионов, женщины в креативных индустриях и другие.

Представители американской делегации вместе с российскими коллегами обсудят направления сотрудничества двух стран, продовольственную безопасность, взаимодействие в Арктике и поддержание глобальной финансовой стабильности.

Бизнес-диалог организуют с членами делегации из Германии. Он сфокусируется на совместных текущих и будущих проектах в сфере энергетики.

Отметим, что территория инноваций развернулась в павильоне G «Экспофорума». Участникам предстоит рассказать об инновационных образовательных технологиях и лучших практиках инновационных городов будущего.

Там же продолжает работу лаборатория «Инносоциум».

Спорт

Любителей спорта зовут сегодня на «Сибур Арену» на Крестовском острове. Там пройдет вечер профессионального бокса. Обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов проведет бой с Рино Либенбергом из ЮАР.

Отметим, что Чудинов одержал на профессиональном ринге 23 победы в 26 боях. При этом 16 поединков он выиграл нокаутом.

Музыка под звездами и кино

Кроме экскурсионных программ и выставок участников форума приглашают на Qatar Film Days в «Севкабель Порт». Зрителям предлагают оценить лучшие игровые и документальные фильмы региона. Среди них есть и номинанты на «Оскар».

В планетарии №1 на набережной Обводного канала стартует MAWAHEB Music Festival. Его название переводится с арабского как «таланты». Меломанов обещают познакомить с исполнителями из Катара и других стран Ближнего Востока и Северной Африки.