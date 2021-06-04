Владимир Путин на форуме и музыка под звездами: события ПМЭФ-2021 4 июня

Владимир Путин на форуме и музыка под звездами: события ПМЭФ-2021 4 июня
ПМЭФ-2020 завершится 5 июня. Фото: forumspb.com

В Петербурге продолжается международный экономический форум. Главным событием пятницы, 4 июня, станет пленарное заседание с участием российского президента Владимира Путина. Отдохнуть после деловой программы частников зовут в «Севкабель Порт» на серию кинопоказов и в планетарий №1 на MAWAHEB Music Festival.

Деловая программа

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В деловой программе на 4 июня – десятки мероприятий. Главное, пленарное заседание с участием российского президента, состоится в 14:00. Ожидается, что Владимир Путин выступит перед участниками форума, а после пройдет дискуссия с участием эмира Катара и канцлера Австрии. Они присоединятся по видеосвязи.

Среди тем других дискуссий – возврат активов в экономику, повышение эффективности экспорта, вызовы «зеленой экономики», адаптация к климатическим изменениям, развитие регионов, женщины в креативных индустриях и другие.

Представители американской делегации вместе с российскими коллегами обсудят направления сотрудничества двух стран, продовольственную безопасность, взаимодействие в Арктике и поддержание глобальной финансовой стабильности.

Бизнес-диалог организуют с членами делегации из Германии. Он сфокусируется на совместных текущих и будущих проектах в сфере энергетики.

Отметим, что территория инноваций развернулась в павильоне G «Экспофорума». Участникам предстоит рассказать об инновационных образовательных технологиях и лучших практиках инновационных городов будущего.

Там же продолжает работу лаборатория «Инносоциум».

Спорт

В Петербурге проведут вечер профессионального бокса. Фото: forumspb.com

Любителей спорта зовут сегодня на «Сибур Арену» на Крестовском острове. Там пройдет вечер профессионального бокса. Обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов проведет бой с Рино Либенбергом из ЮАР.

Отметим, что Чудинов одержал на профессиональном ринге 23 победы в 26 боях. При этом 16 поединков он выиграл нокаутом.

Музыка под звездами и кино

Планетарий №1. Фото: Планетарий №1/ ВК

Кроме экскурсионных программ и выставок участников форума приглашают на Qatar Film Days в «Севкабель Порт». Зрителям предлагают оценить лучшие игровые и документальные фильмы региона. Среди них есть и номинанты на «Оскар».

В планетарии №1 на набережной Обводного канала стартует MAWAHEB Music Festival. Его название переводится с арабского как «таланты». Меломанов обещают познакомить с исполнителями из Катара и других стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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