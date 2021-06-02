В Госдуме прокомментировали требование немецких экологов по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев заявил, что газопровод «Северный поток — 2″ не может представлять угрозу для климата.

«Глобальное потепление, несомненно, может представлять опасность с точки зрения изменения климата и возможных последствий. Труба закольцованная, по которой идет газ, — от нее климат не может пострадать по определению», — цитирует его Газета.ру.

Напомним, немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на реализацию проекта.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.