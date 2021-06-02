Водителей Петербурга предупредили об ограничениях движения из-за размещения зоны болельщиков Евро-2020

Водителей Петербурга предупредили об ограничениях движения из-за размещения зоны болельщиков Евро-2020
Движения транспорта ограничат. Фото: Baltphoto

Водителей Петербурга предупредили о новых ограничениях движения.

Движения транспорта ограничат из-за размещения зоны болельщиков финального турнира Евро-2020, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

С 00:00 5 июня до 23:00 10 июня нельзя будет проехать по четной стороне Большой Конюшенной улицы от Шведского переулка до Конюшенной площади;

«Будет ограничено с помощью организации двустороннего движения по четной стороне Большой Конюшенной улицы от Волынского переулка до Шведского переулка», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе прошла проверка, в ходе которой проверили готовность к обеспечению безопасности при проведение массовых мероприятий. В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, состоялась проверка готовности к обеспечению безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу.

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