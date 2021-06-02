Международный фестиваль цветов в Петербурге перенесли

В Петербурге отменили фестиваль цветов. Такое решение было принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

Об этом стало известно в среду, 2 июня. В этом году фестиваль был назначен на 12 июня, но его перенесли из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе.

Как сообщили организаторы мероприятия на странице в соцсети «ВКонтакте» вечером, Фестиваль все-таки состоится этим летом. Однако точная дата на данный момент неизвестна.

В Фестивале принимают участие флористы из России, Европы и других стран мира.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о Фестивале тюльпанов в ЦПКиО. Из-за дождей вход в парк имени С.М. Кирова сделали бесплатным.