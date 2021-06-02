Петербуржец стал победителем чемпионата России по спортивному ориентированию

Петербуржец стал победителем чемпионата России по спортивному ориентированию
Петербуржец стал победителем. Фото: скриншот "Чемпионат России в Сосновом Бору 2021" "ВКонтакте"

На чемпионате России по спортивному ориентированию житель Петербурга получил первое место. Соревнования проходили в Сосновом Бору.

С 28 по 31 мая больше 150 ориентировщиков со всей страны боролись за звание самого лучшего в дисциплине «спринт».

Как сообщил Peterburg2.ru, чемпионом России среди мужчин стал петербуржец Артем Попов, второе и третье место достались жителям Ленинградкой и Калининградской областей. Среди женщин лучшей стала Ирина Лазарева из Воронежской области, а вот петербурженка Ольга Елизарова получила бронзу.

Теперь сильнейшим предстоит отправиться на чемпионат мира, который в июле состоится в Чехии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что об открытии в Петербурге Всероссийских соревнований по дзюдо на кубок Анатолия Рахлина. Участие приняли более 700 юных спортсменов со всей России.

спортивное ориентирование чемпионат россии


 

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