Петербуржец стал победителем чемпионата России по спортивному ориентированию

На чемпионате России по спортивному ориентированию житель Петербурга получил первое место. Соревнования проходили в Сосновом Бору.
С 28 по 31 мая больше 150 ориентировщиков со всей страны боролись за звание самого лучшего в дисциплине «спринт».
Как сообщил Peterburg2.ru, чемпионом России среди мужчин стал петербуржец Артем Попов, второе и третье место достались жителям Ленинградкой и Калининградской областей. Среди женщин лучшей стала Ирина Лазарева из Воронежской области, а вот петербурженка Ольга Елизарова получила бронзу.
Теперь сильнейшим предстоит отправиться на чемпионат мира, который в июле состоится в Чехии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что об открытии в Петербурге Всероссийских соревнований по дзюдо на кубок Анатолия Рахлина. Участие приняли более 700 юных спортсменов со всей России.