В Петербурге будут пробки во второй половине дня

В Петербурге будут пробки во второй половине дня
В Петербурге утром пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

Сегодня в Петербурге собрались трехбалльные пробки. Утром жители Северной столицы отправляются на работу, но несмотря на это на дорогах пробок особо нет.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в четверг, 3 июня , к 8:10 ситуация на дорогах города оценивается в 3 балла. При этом, через час, к 9:00 ситуация усугубиться. Автомобильные пробки станут уже четырехбалльными. И такая ситуация продолжится вплоть до 14:00.

Наибольшее скопление машин наблюдается на Приморском проспекте,на набережной Черной речки, на Новосибирской улице, на Большом Сампсониевском проспекте, на Лесном проспекте, на проспекте Маршала Блюхера, на Кушелевской дороге, на Новороссийской дороге, на проспекте Непокоренных, на Политехнической улице.

Красные участки также имеются на ЗСД, во Всеволожске, в Петергофе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки спб


 

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