Хлебцы, Камчатка, Пулково: на ПМЭФ подписана целая сессия соглашений

Первая сессия подписаний на ПМЭФ позади.

В Петербурге начался вот уже второй день Международного экономического форума, в результате которого были подписаны несколько соглашений.

Так, в четверг, 3 июня, началась деловая программа ПМЭФ. На мероприятии уже подписали соглашение о строительстве нового почтового терминала в аэропорту Северной столицы Пулково.

Также заключили соглашение по расширению производства хлебцев «Ориент Продактс». Объем инвестиций составит 848 млн рублей.

Кроме того, были подписаны планы мероприятий по сотрудничеству с Камчатским краем и Курской областью.

Ко всему прочему, в ближайшем будущем начнется строительство нового производства средств пожаротушения в ТОСЭР Пикалёво «БлокФайер». Инвестиции данного проекта оцениваются в 138 млн рублей.

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