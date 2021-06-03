Setl Group занял первое место в рейтинге петербургских девелоперов

В списках проектов высокого комфорт-класса Setl Group – жилые комплексы в самых известных и премиумных районах города. Фото: Setl Group

В списках проектов высокого комфорт-класса Setl Group – жилые комплексы в самых известных и премиумных районах города. Фото: Setl Group

Setl Group стал первым в рейтинге петербургских девелоперов по объему текущего строительства в Северной столице. Данные на начало лета опубликовал Единый ресурс застройщиков. В строительстве у компании сейчас более 2,3 млн кв. метров недвижимости.

На долю холдинга Setl Group приходится пятая часть нового жилья, строящегося в Петербурге. Среди самых крупных проектов – жилые комплексы «Чистое небо» на севере города на Неве и «Солнечный город» на юго-западе Северной столицы.

В списках проектов высокого комфорт-класса Setl Group – жилые комплексы в самых востребованных у покупателей районах города. Это проект «Стрижи в Невском 2» у «Ломоносовской», возле парка и неподалеку от Невы. Это и ЖК «Автограф в центре» на Лиговском проспекте, в котором представлены квартиры с видом на исторический Петербург, и ЖК «Панорама парк Сосновка», расположенный между двумя большими и живописными парками.

Другой популярный проект Setl Group – «Солнечный город. Резиденции» в Красносельском районе. Его отличают дома в скандинавском стиле и эксклюзивный ландшафтный дизайн дворов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детский сад на Октябрьской набережной, построенный Setl Group,