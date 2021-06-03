Александр Жуков больше не председатель Комитета государственного финансового контроля Петербурга

Александра Жуков освободили от должности главы Комитета государственного финансового контроля в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба губернатора Северной столицы, распоряжение правительства города на Неве от 3 июня текущего года от должности государственной гражданской службы Петербурга освобожден председатель Комитета государственного финансового контроля города Александр Жуков.

О причинах данного распоряжения в данный момент неизвестно.

Известно, что временное исполнение обязанностей председателя Комитета государственного финансового контроля Петербурга с 4 июня 2021 года будет выполнять заместитель председателя Комитета государственного финансового контроля Сергей Макеев.

Напомним, что на данную должность Жукова назначил экс-губернатор Георгий Полтавченко. К своим обязанностям уже бывший председатель Комитета приступил 1 января 2014 года.

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