Сергей Никешин принял решение снять свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

Один из старейших депутатов Законодательного собрания Северной столицы Сергей Никешин забрал документы с предварительного голосования «Единой России» на выдвижение кандидатов в парламент.

Об этом сообщает «Фонтанка». Причиной он назвал решение партруководства. На сайте предварительного голосования партии Никешина нет.

На участие в праймериз по 18-му округу Красносельского района сейчас претендует глава муниципалитета «Красненькая речка» Александр Абраменко.

Сергей Никешин в 1990 году избрался в ленинградский Совет народных депутатов. В 1994-м он прошел в ЗакС. Так Никешин избирался в каждом созыве парламента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские депутаты решили изменить правила выборов в ЗакС. В Петербурге депутаты во втором чтении приняли изменения в закон о выборах.