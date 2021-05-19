Сергей Никешин принял решение снять свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

Сергей Никешин принял решение снять свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
Сергей Никешин. Фото: assembly.spb.ru

Один из старейших депутатов Законодательного собрания Северной столицы Сергей Никешин забрал документы с предварительного голосования «Единой России» на выдвижение кандидатов в парламент.

Об этом сообщает «Фонтанка». Причиной он назвал решение партруководства. На сайте предварительного голосования партии Никешина нет.

На участие в праймериз по 18-му округу Красносельского района сейчас претендует глава муниципалитета «Красненькая речка» Александр Абраменко.

Сергей Никешин в 1990 году избрался в ленинградский Совет народных депутатов. В 1994-м он прошел в ЗакС. Так Никешин избирался в каждом созыве парламента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские депутаты решили изменить правила выборов в ЗакС. В Петербурге депутаты во втором чтении приняли изменения в закон о выборах.

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