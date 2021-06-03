Петербуржцы встали на защиту комплекса «Спорт Палас» на Крестовском острове

Недавно прокурор Петербурга написал письмо губернатору Александру Беглову, в котором заявил о необходимости снести спортивный клуб Sport Palace Романа Курбатова на Крестовском острове. Однако комплекс необходим и местным жителям — в первую очередь, спортсменам и детям с ДЦП.

Главными аргументами прокурор называет самовольность постройки, а также тот факт, что официально комплекс якобы не введен в эксплуатацию. Тревожную активность вокруг «Спорт Паласа» связывают с намерениями «Газпрома» благоустроить территорию Приморского парка, а заодно, судя по всему, избавить её от объектов других предпринимателей.

Однако если отвлечься от финансовых интриг и обширных бизнес-планов, спортивный комплекс «Спорт Палас» — вовсе не прибежище миллиардеров, которые покупают абонементы за цифры со множеством нулей. Стоимость занятий здесь не превышает обычную цену фитнес-центра с бассейном, а порой можно «поймать» скидки — до 40%.

При этом в клубе есть и теннисная школа, и школа плавания (в том числе, для грудничков), воспитанники которой становятся известными российскими спортсменами, и детский сад, и школа, и даже программа реабилитации после COVID-19 для возрастных петербуржцев. Кроме того, посетителям доступны теннисные корты с раздвижной крышей, кафе, салон красоты, массаж, остеопатия, залы для йоги и цигун и многое другое.

В общей сложности, в центре занимаются около двух тысяч человек. После письма прокурора к губернатору возможность оздоровительных, а для кого-то — жизненно необходимых занятий находится под угрозой.

Отметим, что сложная ситуация складывается не только для посетителей, но и для сотрудников «Спорт Палас». Многие из них — опытнейшие тренеры СССР и РФ, которые готовят чемпионов и сами являются таковыми. К примеру, в тренерский состав комплекса входят Александр Чаев, Наталья Левчук и Татьяна Олялина. Занятия по плаванию проводятся не только со взрослыми, но и с грудничками — с трех месяцев. Причем заниматься малыши могут и с мамами, и с тренерами, пишет «МК — Санкт-Петербург».

В клубе следят за качеством воды, очищая её не хлоркой, а ультрафиолетом — это безопасно и для аллергиков, и для астматиков, и для маленьких детей. В «Спорт Палас» также занимаются ребята с ДЦП — для них здесь соблюдены все необходимые условия: оборудование, доступная среда, подготовленные тренеры. В спортивный центр приглашают и воспитанников детских домов — дети с большой радостью плавают в бассейнах, играют в теннис.

В центре работает частный детский сад Kids Palace, где, помимо регулярных занятий плаванием, малышей готовят к школе, занимаются с ними лепкой, театральным мастерством. Есть и частная школа для детей постарше — атмосфера там, как и в садике, домашняя. Иногда занятия проводят на свежем воздухе — прямо на зеленых полянках Крестовского острова.

Несмотря на свою «элитарность», «Спорт Палас» очевидно доказывает свою социальную значимость и пользу, которую приносит простым жителям Петербурга. Добавим, что вся разрешительная документация, документы по строительству и переписка с чиновниками опубликована на сайте «Защитим Спорт Палас!».