На ПМЭФ решили: Петербург и СПбГУ скоро начнут совместную деятельность

На ПМЭФ решили: Петербург и СПбГУ скоро начнут совместную деятельность
На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между Петербургом и СПбГУ. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице проходит второй день Международного экономического форума, в результате которого было подписано соглашение о сотрудничестве Петербурга и Санкт-Петербургского государственного университета.

Так, на мероприятии, в рамках ПМЭФ, соглашение подписали губернатор Северной столицы Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Документ свидетельствует о совместной деятельности города и университета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что центральный культурным событием 3 июня станет концерт-посвящение медикам и волонтерам. На Дворцовой площади выступит симфонический оркестр театра Петруццелли, а также Диана Арбенина.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что программа мероприятия подразумевает дискуссии на темы российско-африканского сотрудничества, торгово-экономические отношения между Италией и Россией, а также партнерство России и Латинской Америки.

Александр Беглов николай кропачев новости СПб спбгу


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург получил Кубок Беговой столицы России
В Петербурге идут обыски в сервисах аренды самокатов после наездов на детей
Александр Дрозденко: развитие метро Петербурга невозможно без сортировочной ...
Судебные приставы Санкт-Петербурга перечислили в государственный бюджет ...
Робот-собака на ПМЭФ показывала акробатические трюки
На ПМЭФ решили: Петербург и СПбГУ скоро начнут совместную деятельность
Шумное празднование кавказской свадьбы закончилось для некоторых гостей в ...
В Петербурге от коронавируса умерло еще 36 человек