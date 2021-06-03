На ПМЭФ решили: Петербург и СПбГУ скоро начнут совместную деятельность

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между Петербургом и СПбГУ. Фото: Gazeta.SPb

На ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между Петербургом и СПбГУ. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице проходит второй день Международного экономического форума, в результате которого было подписано соглашение о сотрудничестве Петербурга и Санкт-Петербургского государственного университета.

Так, на мероприятии, в рамках ПМЭФ, соглашение подписали губернатор Северной столицы Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Документ свидетельствует о совместной деятельности города и университета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что центральный культурным событием 3 июня станет концерт-посвящение медикам и волонтерам. На Дворцовой площади выступит симфонический оркестр театра Петруццелли, а также Диана Арбенина.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что программа мероприятия подразумевает дискуссии на темы российско-африканского сотрудничества, торгово-экономические отношения между Италией и Россией, а также партнерство России и Латинской Америки.