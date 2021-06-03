Исторические Ушаковские бани в Петербурге восстановят

Последний раз о судьбе бань думали около десяти лет назад. Фото: скрирн "Яндекс. Карты"

Последний раз о судьбе бань думали около десяти лет назад. Фото: скрирн "Яндекс. Карты"

Сегодня стало известно о том, что заброшенное здание из комплекса Ушаковских бань — «Гигант» нашло собственника. Он пообещал привести здание в подлежащий вид.

Компания ООО «Тэрос» купила здание «Гиганта» на торгах и пообещала провести в ней ремонт и реставрацию, сообщает «Коммерсант». Последний раз о судьбе бань думали около десяти лет назад, когда комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, но планы комитета так и не осуществились.

Здание было на аукционе уже более 12 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здания завода «Ливиз» в Санкт-Петербурге реконструируют под МФК. Здания завода «Ливиз» на Синопской набережной в Северной столице могут выкупить инвесторы из ОАЭ и Японии. Их заинтересовала возможность их реконструкции под многофункциональный комплекс.