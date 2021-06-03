Пианисту Денису Мацуеву спекулянт хотел продать билет на его же концерт

Пианисту Денису Мацуеву спекулянт хотел продать билет на его же концерт
Денис Мацуев выступил на ПМЭФ. Фото: Gazeta.SPb

Пианист мирового уровня Денис Мацуев рассказал о курьёзном случае, который произошёл с ним после того, как в России было разрешены концерты.

По его словам, к нему подошёл спекулянт и попытался продать ему билет на его же концерт. Со смехом Мацуев отметил, что отказался.

Денис Мацуев в четверг, 3 июня, выступил на одной из дискуссий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и рассказала по мерах поддержки сферы культуры в пандемию. Она отметила, что пандемия была огромным и непростым опытом для всех. Любимова добавила, что все получилось сделать достаточно оперативно.

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