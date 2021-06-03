На время Евро-2020 в некоторых зонах Петербурга ограничат продажу алкоголя

На время проведения матчей чемпионата Европы по футболу в Северной столице ограничат розничную продажу алкоголя.

В некоторых зонах алкоголь не будут продавать в течение месяца. Об этом сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

С 11 июня до 11 июля будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянных бутылках рядом с фан-зоной на Конюшенной площади и тематическим парком футбола у спортивного комплекса «Юбилейный».

С 1 по 11 июля жители и гости города не смогут купить алкоголь на зонах, прилегающих к Дворцовой площади. Также в дни матчей Евро-2020 и за день до событий алкоголь будет под запретом на стадионе «Санкт-Петербург» и рядом с ним.

При этом рестораны, бары и кафе по-прежнему смогут торговать алкоголем.

Чемпионат Европы по футболу с 11 июня по 11 июля. Петербург примет три матча группы B, два из них— с участием сборной России, а также три группы Е и один из четвертьфиналов турнира.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей Петербурга предупредили об ограничениях движения из-за размещения зоны болельщиков Евро-2020.