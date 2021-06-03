Турция не сможет заработать более 2 млрд долларов из-за отсутствия российских туристов

Турция не сможет заработать более 2 млрд долларов из-за отсутствия российских туристов
Россияне не смогут отдохнуть в Турции. Фото: pixabay.com

Запрет на полеты негативно сказался на туристической отрасли страны.

Турция понесет огромные убытки из-за ограничения авиасообщения с Россией. Предполагается, что турецкие курорты не смогут заработать около двух миллиардов долларов. Об этом сегодня, 3 июня, пишет газета Daily Sabah.

На данный момент ограничения были продлены до 21 июня. В связи с этим россияне перестали рассматривать Турцию как место для проведения отпусков, а ведь они довольно часто проводили лето на турецких курортах.

В Турции надеются как можно быстрее завершить вакцинацию, после чего эпидемиологическая обстановка в стране должна улучшиться.

«Мы не теряем надежды. Мы позже начнем сезон, но мы продлим его»,

— заявили в стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне потеряли 30 миллиардов рублей из-за отмены авиасообщения с Турцией.

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