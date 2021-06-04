Глава РФПИ рассказал о заказчиках информационной кампании против «Спутника V»

Глава РФПИ рассказал о заказчиках информационной кампании против &#171;Спутника V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что представители так называемой «большой фармы» и антироссийские политические круги выступают в качестве заказчиков информационной кампании против вакцины от коронавируса «Спутник V».

Он отметил, что, атаки на «Спутник V» в первую очередь происходят в англосаксонской прессе, сообщает РБК.

По его словам, кампания против российской вакцины нацелена в том числе на снижение темпов вакцинации в стране.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина рфпи


 

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