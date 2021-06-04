В Татарстане стая бродячих собак напала на ребенка

В Татарстане стая бродячих собак напала на ребенка
Собаки напали на ребенка. Фото: pixabay.com

В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка. Возбуждено уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах.

Инцидент произошел 3 июня около 18.30 на территории возле озера Лебяжье, сообщает РИА «Новости».

Семилетний мальчик вместе с родителями приехал в гости в Казань из другого региона. Семья расположилась в арендованном доме недалеко от озера Лебяжье. Три бродячие собаки напали на ребенка около дома, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. Мальчика госпитализировали. Расследование взято на контроль в прокуратуре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области 8-летняя девочка пострадала во время нападения диких псов. Об этом рассказали сотрудники правоохранительных органов.

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