Аргентина сохраняет планы по массовому производству «Спутника V»

Аргентина сохраняет без изменений планы по производству российской вакцины «Спутник V».

«Да, планы остаются прежними», — сказал латиноамериканской страны в Москве Эдуардо Суаин, отвечая на вопрос о начале массового производства российской вакцины, начиная с июля, сообщает РИА «Новости».

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.