На Бухарестской выгорела квартира на третьем этаже

На Бухарестской выгорела квартира на третьем этаже
На Бухарестской произошел пожар. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелась квартира в жилом многоэтажном доме. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Во Фрунзенском районе Северной столицы в доме на Бухарестской дома 67 корпус 1, находящимся рядом с метро «проспект Славы» сгорела квартира. Все случилось , на третьем этаже девятиэтажного дома.

На фотографии, сделанной очевидцем происходящего, заметно, что внизу под окнами сгоревшей квартиры стоят более четырех машин сотрудников пожарной охраны.

Однако на видеозаписи были зафиксированы кадры, когда пожар был еще в самом разгаре. Тогда узкая линия клубов черно-серого дыма тянулась вверх.

В данный момент неизвестно о пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в частном доме на Рябовском шоссе лишил жизни пенсионера.

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