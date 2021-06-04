Чили планирует приобрести «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Чили надеется приобрести российскую вакцину «Спутник V» от коронавируса.

По словам замглавы МИД страны по внешнеэкономическим вопросам Родриго Яньес, переговоры находятся в продвинутой фазе.

«С самого начала мы рассматривали «Спутник V» как альтернативу, ожидаем, что он станет частью портфеля вакцин Чили в какой-то момент», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.