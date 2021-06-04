На Орджоникидзе Lada сбила четырехлетнего ребенка

Ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. Фото: Pixabay

Ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. Фото: Pixabay

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребенок-пешеход.

Дорожный инцидент произошел 3 июня во дворе дома 31 корпус 1 по улице Орджоникидзе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Vesta, сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус врезался в столб. Очевидцы предполагают, что водителю стало плохо.