После смертельного ДТП в Кировском районе возбуждено уголовное дело

В Кировском районе Ленобласти иномарка сбила пешехода.

Дорожный инцидент произошел у дома 97 по Международному проспекту в городе Отрадное.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, выехал на полосу встречного движения и сбил местную жительницу 1955 года рождения. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах автобус врезался в столб. Очевидцы предполагают, что водителю стало плохо.