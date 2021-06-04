«Раскольников» вернулся в Петербург и крушит автомобили топором

&#171;Раскольников&#187; вернулся в Петербург и крушит автомобили топором
Мужчина топором бил по машинам. Фото: unsplash

В Петербурге утром очевидцами происходящего был замечен мужчина, который вооружился топором и направился «разделываться» с припаркованными автомобилями.

Как сообщает «Мгаполис ДТП и ЧП Петербурга» утром в Северной столице из окна дома мужчина наблюдал за агрессивным гражданином. У него в руках был топор. «Раскольников» с ним расхаживал от одной машины до другой. Каждой из них он наносил по несколько точных ударов по капоту.

Сообщается, что никто из людей не пострадал от деяний мужчины. Последнего же уже задержали правоохранительные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Шушарах мужчина вышел с топором разгонять компанию выпивающих. При этом, по словам очевидцев, сам он был нетрезв.

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