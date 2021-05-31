В Шушарах мужчина вышел разгонять шумную компанию с топором

В Шушарах мужчина вышел разгонять шумную компанию с топором
Инцидент произошел в Шушарах. Фото: Скриншот: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Шушарах мужчина вышел с топором разгонять компанию выпивающих. При этом, по словам очевидцев, сам он был нетрезв.

«В Шушарах пьяный мужик с топором вышел разгонять других шумно выпивающих», — сообщили очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео разборки. Судя по всему, копания не прислушалась к возмущениям местного жителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию поступило сообщение о том, что 14 апреля около 11.30 у торгового центра расположенного в доме 26/1 на проспекте Художников, неизвестный мужчина топором ударил по лицу 25-летнего гражданина.

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