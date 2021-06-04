«Макдональдс» в этом году вложит в РФ до 10 млрд рублей и откроет 82 точки по стране

«Макдоналдс до конца текущего года собирается инвестировать в российскую экономику порядка 10 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена в рамках Петербургского международного экономического форума.

Помимо этого, в 2021 году компания хочет открыть 82 предприятия по всей России. Также планируется расширяться на Дальнем Востоке. «Макдоналдс» увеличит свой штат, наняв до конца этого года до 6 тыс. новых сотрудников.

Марк Карена сообщил, что Российская Федерация уже много лет для «Макдоналдса» является стратегически важным рынком.

Так, по мнению, Карена, инвестирует компания в российскую экономику гораздо больше, чем другие сети быстрого обслуживания. Также отчисляется большая доля налогов всего сегмента QSR.

По мнению гендиректора «Макдоналдс» к концу 2021 года в российский бюджет будет перечислено до 24 млрд рублей налогов.

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