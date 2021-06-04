В Петербурге зафиксировано 834 новых случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 834 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в пятницу, 4 июня.

В России за сутки зафиксировано 8 947 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 15% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 377 летальных исходов. При этом 8 530 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 5 108 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 123 037 летальных исходов, выздоровели 4 720 512 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.