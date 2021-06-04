Петербург подписал соглашение с Платформой национальной технологической инициативы

Петербург подписал соглашение с автономной механической организации «Платформа национальной технологической инициативы».

Об этом стало известно сегодня, 4 мая. соответствующее соглашение было подписано в ходе Петербургского Международного экономического форума.

Соглашение за Санкт-Петербург подписали вице-губернатор города Максим Соколов. За платформу национальной технологической инициативы – гендиректор указанной организации, специальный представитель президента России по вопросу цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург подписал дорожную карту со Ставропольем на ПМЭФ.