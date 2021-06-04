Пассажир пострадал после резкой остановки троллейбуса на Московском проспекте

В Московский районе из-за резкой остановки троллейбуса пассажира увезли на скорой.

Инцидент произошел утром 4 июня у дома № 191 на Московском проспекте. Об этом сообщили в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

Троллейбус № 29 резко затормозил недалеко у остановки. В этот момент упал пассажир. Ему потребовалась медицинская помощь. Пострадавшего госпитализировали. Ситуацию подтвердила пресс-службе «Горэлектротранса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате ДТП пострадал водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.