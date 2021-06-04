Пассажир пострадал после резкой остановки троллейбуса на Московском проспекте

Пассажир пострадал после резкой остановки троллейбуса на Московском проспекте
Пассажира увезли на скорой. Фото: Pixabay

В Московский районе из-за резкой остановки троллейбуса пассажира увезли на скорой.

Инцидент произошел утром 4 июня у дома № 191 на Московском проспекте. Об этом сообщили в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте».

Троллейбус № 29 резко затормозил недалеко у остановки. В этот момент упал пассажир. Ему потребовалась медицинская помощь. Пострадавшего госпитализировали. Ситуацию подтвердила пресс-службе «Горэлектротранса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате ДТП пострадал водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На месте происшествия работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

московский проспект пассажир троллейбус


 

Новости партнеров
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Для майнеров-чиновников и пчеловодов: что изменится с 1 июня в жизни петербуржцев
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Спутник V» и AstraZeneca могут превратить в антиковидный коктейль
«Машет всем, что попало»: дорожный конфликт и стрельба на Шаумяна
«Мегалайн» и Петербург подписали соглашение на 236 млрд рублей в рамках ПМЭФ
В Петербург доставлена новая партия «КовиВак»
«Спутник V» готовится к регистрации в ВОЗ
Стало известно, почему россиян до сих пор не пускают в Израиль
В Ленобласти еще 106 человек заразились коронавирусом
Подозреваемый в наезде на 5-летнюю девочку побоялся уголовной ...